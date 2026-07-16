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盤後速報 - 利機(3444)下週(7月23日)除息1.8元，預估參考價80.9元

鉅亨網新聞中心

利機(3444-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月16日)收盤價82.70元計算，預估參考價為80.9元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

利機(3444-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。先進奈米材料、燒結銀、客製化銀膠製造及銷售。近5日股價下跌0.48%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 82.70 1.8 2.18% 0.0
2025/07/24 53.3 2.0 3.75% 0.0
2024/07/23 113.5 2.3 2.03% 0.2
2023/07/24 87.7 3.8 4.33% 0.0
2022/07/18 53.8 2.3 4.28% 0.0

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集中市場加權指數45624.98-0.01%
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