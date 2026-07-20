鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-20 11:12

台股指數早盤劇烈震盪，由大漲逾 400 點翻黑一度暴跌逾 700 點，高低震盪超過千點，但全日預估成交值仍處於不到 1.1 兆元的低水位，千金股出現劇烈震盪，盤中一度出現 7 檔跌停，4 檔退出千俱樂部，距離 7 月初高檔時 53 檔千金股同堂，剩下 44 檔。

台股震盪量能不出 千金股折腰 早盤7檔跌停、4檔退群剩44檔 。(圖：shutterstock)

權王台積電 (2330-TW) 早盤雖一度大漲 50 元至 2340 元並站上季線，聯發科 (2454-TW) 亦曾高見 3435 元，但指數仍普遍走低，大盤指數最低觸及 41967.75 點，高低震盪達 1117 點。

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台股近 5 日成交均量降至 1.06 兆元，和 6 月和 7 月高檔時的 5 日均量約 1.5 兆元呈現量縮，高價的千金股缺量難攻高，普遍走跌，股王信驊 5274(5274-TW) 今日盤中股價下挫 5.98%，股后川湖 (2059-TW) 盤中亦下跌 2.03%，一度有聯友金屬 - 創 (7610-TW)、創新服務 (7828-TW)、聯亞 (3081-TW)、昇達科 (3491-TW)、光聖 (6442-TW)、雍智 (6683-TW)、高力 (8996-TW) 7 檔跌停。