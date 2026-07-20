鉅亨網記者吳承諦 台北
台股指數早盤劇烈震盪，由大漲逾 400 點翻黑一度暴跌逾 700 點，高低震盪超過千點，但全日預估成交值仍處於不到 1.1 兆元的低水位，千金股出現劇烈震盪，盤中一度出現 7 檔跌停，4 檔退出千俱樂部，距離 7 月初高檔時 53 檔千金股同堂，剩下 44 檔。
權王台積電 (2330-TW) 早盤雖一度大漲 50 元至 2340 元並站上季線，聯發科 (2454-TW) 亦曾高見 3435 元，但指數仍普遍走低，大盤指數最低觸及 41967.75 點，高低震盪達 1117 點。
台股近 5 日成交均量降至 1.06 兆元，和 6 月和 7 月高檔時的 5 日均量約 1.5 兆元呈現量縮，高價的千金股缺量難攻高，普遍走跌，股王信驊 5274(5274-TW) 今日盤中股價下挫 5.98%，股后川湖 (2059-TW) 盤中亦下跌 2.03%，一度有聯友金屬 - 創 (7610-TW)、創新服務 (7828-TW)、聯亞 (3081-TW)、昇達科 (3491-TW)、光聖 (6442-TW)、雍智 (6683-TW)、高力 (8996-TW) 7 檔跌停。
此外，沛爾生醫 - 創 (6949-TW)、兆聯 (6944-TW)、旭隼 (6904-TW)、萬潤 (6187-TW) 等 4 檔一度下跌退出千金股。
在目前 44 檔千金股中，僅有緯穎 (6669-TW)、台積電 2330(2330-TW)、新代 (7750-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、環球晶 (6488-TW) 與藥華藥 (6446-TW) 等 6 檔維持逆勢上漲或平盤走勢，其餘 38 檔千金股皆遭逢賣壓全面走跌。
隨著市場高檔獲利賣壓出籠，部分過往風光的千金股面臨沉重的修正壓力，股價甚至出現自高點回檔腰斬的情況。其中光通訊大廠波若威 (3163-TW) 股價曾創下 1315 元高點，今日盤中重挫至 587 元，跌幅達 9.97%，自高點拉回幅度已超過一半。