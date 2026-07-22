盤後速報 - 士電(1503)次交易(23)日除息5元，參考價206.5元
鉅亨網新聞中心
士電(1503-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為206.5元，相較今日收盤價211.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|211.50
|5.0
|2.36%
|0.0
|2025/07/24
|182.0
|4.5
|2.47%
|0.0
|2024/07/24
|291.5
|3.0
|1.03%
|0.0
|2023/07/17
|162.5
|2.0
|1.23%
|0.0
|2022/07/20
|63.7
|1.8
|2.83%
|0.0
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