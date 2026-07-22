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盤後速報 - 士電(1503)次交易(23)日除息5元，參考價206.5元

鉅亨網新聞中心

士電(1503-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為206.5元，相較今日收盤價211.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 211.50 5.0 2.36% 0.0
2025/07/24 182.0 4.5 2.47% 0.0
2024/07/24 291.5 3.0 1.03% 0.0
2023/07/17 162.5 2.0 1.23% 0.0
2022/07/20 63.7 1.8 2.83% 0.0


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