盤後速報 - 士電(1503)下週(7月23日)除息5元，預估參考價199.0元
鉅亨網新聞中心
士電(1503-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月16日)收盤價204.00元計算，預估參考價為199.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
士電(1503-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為重電機械類。電器機器類。租賃類。近5日股價下跌7.1%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|204.00
|5.0
|2.45%
|0.0
|2025/07/24
|182.0
|4.5
|2.47%
|0.0
|2024/07/24
|291.5
|3.0
|1.03%
|0.0
|2023/07/17
|162.5
|2.0
|1.23%
|0.0
|2022/07/20
|63.7
|1.8
|2.83%
|0.0
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