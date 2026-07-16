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盤後速報 - 士電(1503)下週(7月23日)除息5元，預估參考價199.0元

鉅亨網新聞中心

士電(1503-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月16日)收盤價204.00元計算，預估參考價為199.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

士電(1503-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為重電機械類。電器機器類。租賃類。近5日股價下跌7.1%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 204.00 5.0 2.45% 0.0
2025/07/24 182.0 4.5 2.47% 0.0
2024/07/24 291.5 3.0 1.03% 0.0
2023/07/17 162.5 2.0 1.23% 0.0
2022/07/20 63.7 1.8 2.83% 0.0

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