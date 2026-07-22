盤後速報 - 台達化(1309)次交易(23)日除息0.15元，參考價14.65元
鉅亨網新聞中心
台達化(1309-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為14.65元，相較今日收盤價14.80元，息值合計為0.15元，股息殖利率1.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|14.80
|0.15
|1.01%
|0.0
|2025/07/24
|11.65
|0.2
|1.72%
|0.0
|2024/07/25
|19.15
|0.3
|1.57%
|0.0
|2023/07/27
|19.75
|0.5
|2.53%
|0.0
|2022/07/28
|27.95
|2.0
|7.16%
|0.5
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