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盤後速報 - 台達化(1309)次交易(23)日除息0.15元，參考價14.65元

鉅亨網新聞中心

台達化(1309-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為14.65元，相較今日收盤價14.80元，息值合計為0.15元，股息殖利率1.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 14.80 0.15 1.01% 0.0
2025/07/24 11.65 0.2 1.72% 0.0
2024/07/25 19.15 0.3 1.57% 0.0
2023/07/27 19.75 0.5 2.53% 0.0
2022/07/28 27.95 2.0 7.16% 0.5


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