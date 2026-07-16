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台達化(1309-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(7月16日)收盤價15.15元計算，預估參考價為15.0元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
台達化(1309-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。近5日股價上漲1.68%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|15.15
|0.15
|0.99%
|0.0
|2025/07/24
|11.65
|0.2
|1.72%
|0.0
|2024/07/25
|19.15
|0.3
|1.57%
|0.0
|2023/07/27
|19.75
|0.5
|2.53%
|0.0
|2022/07/28
|27.95
|2.0
|7.16%
|0.5
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