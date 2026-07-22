盤後速報 - 佳格(1227)次交易(23)日除息1.34元，參考價28.61元
鉅亨網新聞中心
佳格(1227-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。
首日參考價為28.61元，相較今日收盤價29.95元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|29.95
|1.34
|4.47%
|0.0
|2025/07/17
|32.7
|1.4
|4.28%
|0.0
|2024/07/18
|40.75
|1.25
|3.07%
|0.0
|2023/07/20
|40.8
|1.29
|3.16%
|0.0
|2022/07/21
|44.0
|1.9
|4.32%
|0.0
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