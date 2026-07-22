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盤後速報 - 佳格(1227)次交易(23)日除息1.34元，參考價28.61元

鉅亨網新聞中心

佳格(1227-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。

首日參考價為28.61元，相較今日收盤價29.95元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 29.95 1.34 4.47% 0.0
2025/07/17 32.7 1.4 4.28% 0.0
2024/07/18 40.75 1.25 3.07% 0.0
2023/07/20 40.8 1.29 3.16% 0.0
2022/07/21 44.0 1.9 4.32% 0.0


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