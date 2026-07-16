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盤後速報 - 佳格(1227)下週(7月23日)除息1.34元，預估參考價28.91元

鉅亨網新聞中心

佳格(1227-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。

以今日(7月16日)收盤價30.25元計算，預估參考價為28.91元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳格(1227-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造。食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務。一般進出口貿易。近5日股價上漲1.01%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 30.25 1.34 4.43% 0.0
2025/07/17 32.7 1.4 4.28% 0.0
2024/07/18 40.75 1.25 3.07% 0.0
2023/07/20 40.8 1.29 3.16% 0.0
2022/07/21 44.0 1.9 4.32% 0.0

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