盤後速報 - 佳格(1227)下週(7月23日)除息1.34元，預估參考價28.91元
鉅亨網新聞中心
佳格(1227-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。
以今日(7月16日)收盤價30.25元計算，預估參考價為28.91元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳格(1227-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造。食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務。一般進出口貿易。近5日股價上漲1.01%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|30.25
|1.34
|4.43%
|0.0
|2025/07/17
|32.7
|1.4
|4.28%
|0.0
|2024/07/18
|40.75
|1.25
|3.07%
|0.0
|2023/07/20
|40.8
|1.29
|3.16%
|0.0
|2022/07/21
|44.0
|1.9
|4.32%
|0.0
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