佳格 40 週年啟動兒少營養教育「三階段計畫」布局亞太預防型健康市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-09 17:22

佳格食品集團與博幼基金會攜手完成17個直屬地方中心的課輔老師培訓，並成功開拓6個外展單位共同參與，擴大營養教育的影響力 (圖：佳格食品提供)

邁入 40 週年的佳格 (1227-TW) 食品集團（Standard Foods Group），以『佳格 40，創造狀態很好的自己』為年度核心主軸，今 (9) 日公布 2026 年社會共好的永續策略方向，將兒少營養教育升級成企業長期布局的重要一環，並定調今年為「三階段推進元年」。

面對全球代謝風險低齡化的挑戰，佳格攜手博幼基金會和基督教芥菜種會，從台灣已落實且驗證成效卓越的「原生社區營養支持系統」出發，進一步推進跨組織擴散與跨區域試行，將正式導入馬來西亞砂勞越，啟動亞太營養教育推廣。

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隨著精緻飲食普及，高糖與高加工食品攝取增加，肥胖與代謝風險已逐漸由成人延伸至兒少族群，帶動健康管理需求由治療端前移至預防端。 市場研究顯示，全球兒童營養市場預估至 2032 年將成長至 894 億美元 ，反映兒少健康管理正成為食品與健康產業的重要成長方向。

台灣市場同樣面臨類似壓力。國內相關資料顯示，台灣兒少過重與肥胖率已高達 30.2%，使飲食教育與早期介入的重要性同步提升，也讓兒少營養教育不再只是公益議題，而是預防型健康管理的重要起點。

佳格定調 2026 年為「模式驗證與跨境試行元年」，與博幼基金會、基督教芥菜種會將台灣「原生社區營養系統」擴大，佈局亞太區健康產業 (圖：佳格食品提供) 圖 2：佳格食品集團與博幼基金會攜手完成 17 個直屬地方中心的課輔老師培訓，並成功開拓 6 個外展單位共同參與，擴大營養教育的影響力 (圖：佳格食品提供)

佳格食品集團看準此一趨勢，將兒少營養教育視為預防醫學的起點，強調從飲食觀念著手，降低未來慢性疾病風險。此舉不僅有助於提升國民健康，更為食品產業開啟了從單純「營養補給」轉向前端「健康管理方案」的成長動能。

為強化模式的延展性與跨場域適用性，佳格於 2026 年採取三階段推進策略，逐步建立具擴散能力的社區健康管理模式。

1. 第一階段：在地深化驗證（博幼基金會） 佳格與博幼基金會已在全台 17 個據點成功建立「原生社區營養系統」原型，培育 159 位種子教師，並持續優化針對代謝營養教育的標準化教材與執行流程，強化模式穩定性與教學一致性。

2. 第二階段：跨體系擴散（基督教芥菜種會） 佳格將驗證成功的模式進一步導入基督教芥菜種會服務體系，預計年度將擴大觸及至 4,053 人次，涵蓋全台博幼、芥菜種會服務據點和偏鄉國小場域。測試教育模組在不同組織文化和服務架構下的「可轉移性」，啟動跨組織的大規模布建，2026 年將擴大至芥菜種會助人網中心及附設兒少安置機構，如高雄蚵仔寮、花蓮光復、愛心學苑和少年之家等據點。

3. 第三階段：跨區域海外試行（馬來西亞砂勞越） 藉由芥菜種會的國際服務鏈結，佳格預計於 2026 年第三季啟動海外試行計畫，將模式導入馬來西亞砂勞越。作為亞太市場布局的首站，並進一步觀察其在不同文化和社區條件下的實際應用情況，持續累積實證數據。佳格指出，選擇馬來西亞作為跨境試行起點，與當地兒少肥胖、糖尿病年輕化及高糖飲食結構有高度關聯。 馬來西亞國家健康與疾病調查（NHMS 2019）顯示，5 至 17 歲兒童與青少年中，15.0% 屬過重、14.8% 屬肥胖，合計接近三成，顯示代謝風險已明顯前移至學齡人口。

佳格將藉由芥菜種會，於 2026 年 Q3 前進馬來西亞砂勞越，驗證台灣兒少營養教育模式跨文化適應力，布局亞太市場 (圖：基督教芥菜種會提供)