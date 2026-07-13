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根據香港證監會近期發布的《2025 年資產及財富管理活動調查》，香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位進一步鞏固。截至 2025 年底，香港管理的資產總值 (AUM) 按年大幅增長 20% 至 42.2 兆港元 (約 5.4 兆美元)，不僅打破了 2021 年 35.5 兆港元的先前高位，更創下歷史新高。
這一波強勁的增長動能主要來自顯著的淨資金流入。2025 年香港錄得 2.1 兆港元的淨資金流入，按年急升 193%，且已連續第三年錄得正增長。在各大業務板塊中，私人銀行及私人財富管理業務表現最為出色，管理資產按年大升 24% 至 12.9 兆港元；而資產管理及基金顧問業務則上升 19% 至 31 兆港元。
香港的吸引力源於其高度國際化的定位。調查顯示，超過 54% 的管理資產來自非香港及大陸的投資者，其中北美洲佔 24%、亞太區 (除大陸、香港外) 佔 13%、歐洲佔 11%，而大陸投資者則佔 9%。
波士頓諮詢公司 (BCG) 的研究報告更指出，香港憑藉 2.9 兆美元的跨境財富總值，成為 2025 年全球最大的跨境財富管理中心。在全球地緣政治波動的背景下，香港「安全港」的標籤愈發突出，成為各國資產避險與增值的首選。
作為連接大陸的門戶，香港管理的資產中有 2.296 兆港元投向大陸，按年增長 30%，是增幅最大的投資目的地。大陸持牌機構在港表現同樣優異，管理資產按年增長 28%，優於市場整體表現。
此外，離岸人民幣業務的擴張與互聯互通機制的深化 (如債券通與滬深港通)，進一步鞏固了香港國際金融中心的競爭力。
行業的蓬勃發展也帶動了專業人才的需求。2025 年香港從事資產及財富管理活動的從業人員總數達到 56,557 人，按年增加 5%。
香港證監會表示，未來將繼續優化監管措施，利用世界級人才庫與市場創新，提升香港作為頂級金融中心與領岸人民幣樞紐的影響力。