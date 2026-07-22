觀光研訓院今舉行揭牌 首任董座提出四大核心建構觀光發展決策

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-22 19:32

由交通部觀光署與民間機構團體共同捐助成立的財團法人台灣觀光研訓院，今 (22) 日正式揭牌，並公布成立後續院務及研究布局，定位為國家級觀光智庫。台灣觀光研訓院董事長沈方正表示，研訓院將以「前瞻調研、國際鏈結、產業策進及人才培育」為四大核心任務，透過長期研究、數據分析與跨域協作，建構國家觀光發展所需的知識與決策支援體系。

觀光研訓院今舉行揭牌，首任董座提四大核心建構觀光發展決策。(圖:觀光署提供)

觀光署表示，面對全球觀光市場快速變動，以及永續轉型、數位科技、人才結構與國際競爭等多重挑戰，台灣需要更具前瞻性的觀光研究、更即時的市場洞察，以及能夠長期累積知識、連結政策與產業的專業機構。研訓院將立足台灣、接軌國際，持續掌握全球市場與旅客行為變化，協助政府與產業辨識問題、研判趨勢並形成行動策略，推動台灣觀光從掌握市場走向預判未來。

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首屆觀光研訓院董事長暨老爺酒店集團執行長沈方正表示，研訓院不只是研究及人才培育機構，更將成為政府、產業、地方與學研界之間的專業協作平台，未來將秉持公共任務與專業精神，持續傾聽市場及地方需求，以客觀研究及數據分析提供政策研析與產業發展所需的專業依據，並透過公私協力與跨域合作，將不同領域的知識、經驗及資源轉化為推動觀光發展的具體力量。

沈方正指出，在「前瞻調研」上，研訓院將建立長期且系統性的市場觀測與研究能力；「國際鏈結」則連結國際組織、研究機構及觀光專業網絡，引進全球經驗，讓台灣觀光的發展成果與價值走向世界；「產業策進」將深入地方與產業現場，回應營運、永續及數位轉型等課題；「人才培育」則將建構符合產業未來需求的培訓與認證機制，提升台灣觀光服務及經營管理的專業能力。

觀光研訓院院長楊勝評則表示，研訓院將以研究回應政策、以專業支持產業。近期將啟動全台產業巡迴座談，深入了解地方與產業面對的實際課題，並擴大國內外觀光研究網絡，逐步建立從資料蒐集、研究分析、政策建議到產業應用的完整知識鏈結。

首波研究將聚焦台灣觀光的中長期發展與國際市場布局，包括 2040 國家觀光發展藍圖、台灣觀光形象與品牌構成元素、目標市場布局及台式服務核心競爭力等重要課題，為台灣觀光下一階段發展建立更完整的知識基礎與政策視野。

此外，研訓院也將投⼊觀光產業永續發展藍圖、觀光活動經濟效益評估、⼊境動態數據研究等，並推動在地導覽⼈員培訓認證及觀光專業⼈⼒數位認證建置，促使研究成果進⼀步轉化為政策研擬、地⽅發展、產業升級與⼈才培育所需的專業依據及⾏動⽅案。