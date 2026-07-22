鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-22 14:00

美國總統川普昨 (21) 日宣布最新的學名藥關稅政策，表示自 2028 年 8 月開始，對進口至美國的學名藥課徵 100% 關稅，且至 2029 年將進一步課徵 200% 關稅。對此，學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩今 (22) 日呼籲，落實「國藥國造、國藥國用」刻不容緩。

川普表示，將給予藥廠 2 年的緩衝期，讓企業能有時間在美國設廠與添購設備，因此自 2028 年 8 月 1 日起，對所有進口至美國的學名藥課徵 100% 關稅，並在 2029 年 8 月 1 日調升至 200%。他並指出，此政策是為了讓學名藥製造回流美國，強化美國本土藥品供應鏈與製造能力。

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殷為瑩針對川普此政策呼籲，衛福部長石崇良應儘速邀集產業代表召開會議，並以 2 年內達成保護國人用藥韌性為目標，認為落實「國藥國造、國藥國用」已刻不容緩。

殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場，而近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，進一步凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險。