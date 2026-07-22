台股盤前｜台股暴漲 1,783 點強攻，觀察今日補量與 Alphabet、Tesla 財報

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昨日 加權指數 開高走高，在台積電及電子權值股領軍下強攻 1,783 點。集中與櫃買市場呈現「無量暴漲」格局，主要反映前日急跌後的惜售心理與空頭回補，浮額尚未充分洗淨。籌碼面上，外資持續賣超 43.3 億元，投信則強力護盤買超 172.3 億元。由於短期量價背離，今日能否出現攻擊買盤進場補量，將是行情續強的關鍵。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險