台股盤前｜台股暴漲 1,783 點強攻，觀察今日補量與 Alphabet、Tesla 財報
鉅亨研報
昨日（7/21）台股強勢反彈，加權指數大漲 4.20% 收 44,232.87 點，成交額為 8,569 億元；櫃買指數上漲 3.64% 收 381.96 點。三大法人合計買超 164 億元，其中外資調節賣超 43.3 億元、投信大舉買超 172.3 億元。盤面上資金回流半導體、AI 供應鏈，銅箔基板（CCL）、IC 基板及利基型記憶體成為多頭焦點。
一、盤勢分析
昨日加權指數開高走高，在台積電及電子權值股領軍下強攻 1,783 點。集中與櫃買市場呈現「無量暴漲」格局，主要反映前日急跌後的惜售心理與空頭回補，浮額尚未充分洗淨。籌碼面上，外資持續賣超 43.3 億元，投信則強力護盤買超 172.3 億元。由於短期量價背離，今日能否出現攻擊買盤進場補量，將是行情續強的關鍵。
二、強勢產業
・銅箔基板（AI 升級急單）：
受惠新一代 AI 伺服器平台對 M7、M8 高階極低損耗板材需求擴大，帶動毛利率攀升。聯茂 (6213-TW) 強攻漲停收 354.5 元，台光電 (2383-TW) 大漲收 1,280 元，台燿 (6274-TW) 大漲收 392 元。
・ IC 基板（高階封裝拉貨）：
AI 晶片先進封裝（CoWoS 與 Chiplet）帶動 ABF 載板需求升溫，稼動率回升。欣興 (3037-TW) 亮燈漲停收 825 元，景碩 (3189-TW) 大漲 9.87% 收 746 元，南電 (8046-TW) 勁揚 7.69% 收 1,190 元。
・利基型記憶體（補庫存熱潮）：
AI 邊緣裝置與工控需求推動庫存補貨，加上價格調漲預期。愛普 *(6531-TW)6 月營收年增近 6 成，強鎖漲停收 858 元；鈺創 (5351-TW)、晶豪科(3006-TW) 連袂強勁反彈。
三、弱勢產業
・清潔用品（資金磁吸效應）：
盤面電子獨強，缺乏短線題材的民生消費與清潔用品族群遭資金提款。毛寶 (1732-TW)、美吾華(1731-TW)、花仙子(1730-TW) 盤中賣壓壓制，表現疲弱。
・矽晶圓（高檔調節賣壓）：
成熟製程與 8 吋矽晶圓庫存去化分歧，現貨價格承壓。環球晶 (6488-TW)、台勝科(3532-TW)、嘉晶(3016-TW) 遭受法人順勢獲利了結，股價弱勢整理。
四、大戶投選股
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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