鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 17:04

針對台新證券與元富證券合併後頻發的系統異常事件，金管會今 (21) 日祭出重罰！因合併前系統規劃不當、壓力測試與演練欠缺，導致重大資安缺失，金管會除了開出歷年證券商最高 360 萬元罰鍰外，更祭出「警告」處分及增加 1 倍作業風險資本計提。官員透露，台新證券資本適足率將由 318% 下滑至 264%，且未來 3 個月內多項業務發展將全面遭到限制，包括不得擔任 ETF 流動量提供者、不得申請增加業務種類或營業項目等。

據證交所深入查核與金管會數據顯示，台新證券在兩家券商合併前，未能妥適進行系統整合規劃，導致合併後於 4 月 7 日、4 月 14 日、4 月 20 日及 5 月 21 日頻繁發生電子交易系統中斷，且斷線時間遠超過可容忍的 1 小時上限。

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證交所查核報告列出高達十項重大缺失，包括：未落實資安事件通報、程式未檢核資料正確性、上線前測試情境與壓力測試不全、程式版本錯誤、營運持續計畫 (BCP) 未臻完善，以及重要軟硬體監控不足等。

證期局副局長黃厚銘透露，這四次系統失能事件累計錯帳筆數高達 9321 筆、涉及交易金額達 20.11 億元。證交所先前已針對該資安事件累計開罰台新證券 331 萬元 (含違約金與過怠金)。在受影響的廣大投資人中，已有 154 件向財團法人金融評議中心提出申訴；經台新證券積極進行溝通調解後，目前仍有 9 件涉及投資人主張「無法及時下單、停損導致虧損」的損害賠償爭議，正式進入評議程序。

台新證券此次挨罰創下歷年證券商資安違規最高紀錄。黃厚銘說明，主管機關裁罰皆具前後一致性。對比 2023 年 8 月國泰證券因系統異常兩天被開罰 150 萬元，台新證券本次發生的異常次數、受影響規模與金額均更為龐大；但綜合考量台新證券事後積極協助處理客戶交易糾紛、降低投資人損益影響等後續處置情形後，最終決定核處 360 萬元罰鍰 (法定罰鍰上限為 600 萬元)。

除了罰鍰外，金管會依《證券交易法》第 66 條第 5 款祭出一連串嚴厲的監理要求。其中最受市場關注的是，金管會要求台新證券在完成資安缺失改善前，其自有資本適足比率 (BIS) 的作業風險約當金額必須增加計提 1 倍。證期局官員補充，以 6 月底數據估算，資本計提翻倍後，台新證券的原資本適足率將由 318% 將大幅下降至 264%。

由於證券商申請發行 ETN 等新增業務的資本適足率門檻為 250%，降至 264% 後已逼近警戒線。若未來股市波動導致資本適足率進一步下滑，台新證券恐需被迫透過增資或發行公司債來補強資本。

同時，受「警告」處分影響，台新證券未來 3 個月內的財務與業務拓展將面臨嚴格限制。包括不得申請增設分支機構、不得轉投資相關事業、不得辦理現金增資或募集公司債、不得發行 ETN，且不得擔任新發行 ETF 的流動量提供者。

金管會亦命令台新證券須於 3 個月內提出具體短中長期改善方案、委託具公信力的第三方資安機構進行驗證，並在 3 個月內議處內部違失人員報會備查。