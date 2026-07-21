鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 18:20

英國政壇迎來重大變革，柏南 (Andy Burnham) 正式接替被工黨國會議員罷黜的施凱爾 (Keir Starmer)，成為英國十年來第六位首相。柏南在唐寧街 10 號官邸前發表就職演說，承諾其政府將為英國「帶回希望」，並修復自柴契爾時代以來對社區造成的長期損害。

其中，市場對於柏南「靈活借貸」的言論反應敏感。在其發表相關評論後，英國 10 年期國債價格下跌，顯示投資者對債務增加的風險感到不安。

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在匯率方面，英鎊震盪走低，英鎊兌美元在近期觸及 1.3550 的兩個月高點後，匯價已回落至 1.3430 附近震盪。交易員正權衡柏南的政治新局與英國央行 (BoE) 及聯準會 (Fed) 之間的貨幣政策分歧。

隨著投資者消化新政府的初步措施，英鎊兌歐元走弱，歐元兌英鎊匯率升至 0.8505。市場正觀察這些財政措施是否會導致通膨預期改變，進而影響央行的利率決策。

意外的內閣人事與「政治引擎室」的建立

柏南在入主首相府後迅速重組內閣，其中最令市場驚訝的是任命前國防大臣希利 (John Healey) 擔任財政大臣。希利被視為穩健的人選，他曾在戈登 · 布朗政府擔任財政部官員，將負責實現柏南結合財政責任與重新工業化的經濟願景。

其他關鍵內閣成員包括：

海格 (Louise Haigh)：擔任首席大臣兼蘭開斯特公爵領地事務大臣，領導一個強化的內閣辦公室，作為推動柏南議程的「政治引擎室」。

米勒班 (Ed Miliband)：接任外交大臣。

庫柏 (Yvette Cooper)：轉任衛生大臣，負責改革破碎的社會照護系統。

雷納 (Angela Rayner)：在因印花稅爭議辭職後，重新被任命為住房大臣。

首要任務：解決生活成本危機與無家可歸問題

面對選民對政治的厭倦，柏南強調政府必須做得更好。他宣布的第一項指令是結束露宿街頭的現象。

柏南經濟政策的核心在於解決緊迫的生活成本危機。他宣布將推出名為「呼吸空間」(Breathing Space) 的支援方案，首要任務是削減能源帳單與巴士票價。

其中一項具體措施是取消電力帳單的增值稅 (VAT)，這不僅旨在降低通貨膨脹，還具備明確的資金來源——透過取消前任政府的數位身分證 (Digital ID) 計畫來籌措資金。

此外，柏南暗示未來可能透過提高個人免稅額來減輕低收入者的稅賦負擔，儘管這可能需要恢復 50% 的最高所得稅率來支應成本。