鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.42億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,213.47美元，24小時漲跌幅+3.29%；以太幣(ETH)現報價格1,940.47美元，24小時漲跌幅+4.32%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.42億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.69億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DODO(DODO)近一週漲幅26.8%；ZIL(ZIL)近一週漲幅18.3%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅16.5%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅49.6%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅16%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅15.7%。
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