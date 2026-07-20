鉅亨網新聞中心 2026-07-20 17:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅29.9%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅15%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅24.7%；Threshold(T)近一週漲幅19.3%；DEXE(DEXE)近一週漲幅18.3%。