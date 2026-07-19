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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.64億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,640.01美元，24小時漲跌幅+1.04%；以太幣(ETH)現報價格1,870.9美元，24小時漲跌幅+1.33%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.64億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.15億美元。

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅55.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：TLM(TLM)近一週漲幅27.4%；DEXE(DEXE)近一週漲幅24.2%；Bonk(BONK)近一週漲幅23%。

近一週跌幅：Lido DAO(LDO)近一週跌幅21.7%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅11%；Manta(MANTA)近一週跌幅10.9%。

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