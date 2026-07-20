鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過6.59億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,829.99美元，24小時漲跌幅-0.10%；以太幣(ETH)現報價格1,877.66美元，24小時漲跌幅+0.37%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達6.59億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.93億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：TLM(TLM)24小時跌幅33.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅26.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅24.7%；Threshold(T)近一週漲幅19.3%；DEXE(DEXE)近一週漲幅18.3%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅33.1%；Prometeus(PROM)近一週跌幅30.6%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅17.4%。
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