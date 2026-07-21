盤後速報 - 飛捷(6206)次交易(22)日除息5.5元，參考價115.0元
鉅亨網新聞中心
飛捷(6206-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
首日參考價為115.0元，相較今日收盤價120.50元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|120.50
|5.5
|4.56%
|0.0
|2025/07/22
|135.0
|6.0
|4.44%
|0.0
|2024/07/23
|88.6
|4.0
|4.51%
|0.0
|2023/07/19
|71.8
|5.5
|7.66%
|0.0
|2022/07/20
|92.5
|4.0
|4.32%
|0.0
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