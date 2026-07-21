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盤後速報 - 飛捷(6206)次交易(22)日除息5.5元，參考價115.0元

鉅亨網新聞中心

飛捷(6206-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

首日參考價為115.0元，相較今日收盤價120.50元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 120.50 5.5 4.56% 0.0
2025/07/22 135.0 6.0 4.44% 0.0
2024/07/23 88.6 4.0 4.51% 0.0
2023/07/19 71.8 5.5 7.66% 0.0
2022/07/20 92.5 4.0 4.32% 0.0


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