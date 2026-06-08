營收速報 - 飛捷(6206)5月營收6.31億元年增率高達45.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為27.82億元，累計年增率24.25%。
最新價為134.5元，近5日股價上漲2.91%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+201 張
- 外資買賣超：+45 張
- 投信買賣超：+258 張
- 自營商買賣超：-102 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|6.31億
|45%
|-2%
|26/4
|6.41億
|44%
|18%
|26/3
|5.42億
|18%
|8%
|26/2
|5.01億
|9%
|7%
|26/1
|4.67億
|5%
|17%
|25/12
|3.99億
|-16%
|15%
飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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