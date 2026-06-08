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營收速報 - 飛捷(6206)5月營收6.31億元年增率高達45.24％

鉅亨網新聞中心

飛捷(6206-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣6.31億元，年增率45.24%，月增率-1.6%。

今年1-5月累計營收為27.82億元，累計年增率24.25%。

最新價為134.5元，近5日股價上漲2.91%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+201 張
  • 外資買賣超：+45 張
  • 投信買賣超：+258 張
  • 自營商買賣超：-102 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 6.31億 45% -2%
26/4 6.41億 44% 18%
26/3 5.42億 18% 8%
26/2 5.01億 9% 7%
26/1 4.67億 5% 17%
25/12 3.99億 -16% 15%

飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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