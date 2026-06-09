鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-09 09:58

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 受惠美系一線客戶對 Payment POS 新產品的拉貨動能，以及歐洲子公司 BOXTEC 增長力道強勁，5 月營收 6.3 億元，年增 45%、累計前 5 月營收 27.81 億元，年增 24%。

飛捷表示，公司積極推動「解決方案與服務商」策略，轉型效益顯著發酵。飛捷產品線成功從傳統前台 POS、Kiosk，跨足至後台廚房顯示系統（KDS）與算力 Box PC，並透過軟體子公司切入 AI 軟體及邊緣運算應用，今年更正式揮軍支付市場，帶動產品單價與附加價值持續提升。

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飛捷全新支付解決方案全面涵蓋 POS 終端、Self-Service Kiosk 及 Handheld 行動支付終端，滿足零售與餐飲業多元收款場景，新產品支援螢幕感應支付與掃碼功能，可直接透過 NFC 實現非接觸付款；同時更深度整合支付模組，全面兼容國際市場對多元收款需求，打造出高彈性、極簡化、輕量化的支付終端。

飛捷表示，面對全球勞動力結構性短缺所催化的自動化與無人化浪潮，實體門店對於離線時仍能穩定維持高複雜度、多樣化軟體運作的「線下算力（On-premise Computing）」已轉變為營運剛需，飛捷憑藉靈活的硬體設計與客製化能力，正加速迎來這波算力升級潮。