盤後速報 - 上海商銀(5876)下週(7月28日)除權息1.9元，預估參考價43.42元
鉅亨網新聞中心
上海商銀(5876-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.1元，合計股利1.9元。
以今日(7月21日)收盤價45.65元計算，預估參考價為43.42元，權息值合計為2.23元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
上海商銀(5876-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。近5日股價上漲3.17%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|45.65
|1.8
|3.94%
|0.1
|2025/07/01
|46.4
|1.8
|3.88%
|0.0
|2024/07/17
|45.1
|1.8
|3.99%
|0.0
|2023/07/06
|46.05
|1.8
|3.91%
|0.0
|2022/07/07
|51.1
|1.8
|3.52%
|0.0
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