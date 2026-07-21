鉅亨速報

盤後速報 - 上海商銀(5876)下週(7月28日)除權息1.9元，預估參考價43.42元

鉅亨網新聞中心

上海商銀(5876-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.1元，合計股利1.9元。

以今日(7月21日)收盤價45.65元計算，預估參考價為43.42元，權息值合計為2.23元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

上海商銀(5876-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。近5日股價上漲3.17%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 45.65 1.8 3.94% 0.1
2025/07/01 46.4 1.8 3.88% 0.0
2024/07/17 45.1 1.8 3.99% 0.0
2023/07/06 46.05 1.8 3.91% 0.0
2022/07/07 51.1 1.8 3.52% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44232.87+4.20%
上海商銀45.65+0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
上海銀

73.91%

勝率

#波段上揚股

偏強
上海銀

73.91%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
上海銀

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty