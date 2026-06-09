美科技股周一反彈，帶動台股今 (9) 日也同步回神，黃仁勳在韓國針對全球股市大跌喊出「現在可以用更便宜的價格買進股票了」，受此激勵，指數早盤上漲逾 800 點，站回 44300 點之上，預估全日成交量 1.2 兆元。