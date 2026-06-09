鉅亨網記者彭昱文 台北
美科技股周一反彈，帶動台股今 (9) 日也同步回神，黃仁勳在韓國針對全球股市大跌喊出「現在可以用更便宜的價格買進股票了」，受此激勵，指數早盤上漲逾 800 點，站回 44300 點之上，預估全日成交量 1.2 兆元。
權值股今日全面反彈，台積電 (2330-TW) 今日開盤 2305 元，上漲 10 元或 0.44%，聯發科 (2454-TW) 漲勢最為兇猛，早盤漲幅超過 8%、台達電 (2308-TW) 漲逾 3%，鴻海 (2317-TW) 也連袂走揚，日月光投控 (3711-TW) 漲 2%。
被動元件指標國巨 *(2327-TW) 出關首日加上 5 月營收創高，出關首日攻上亮燈停，華新科 (2492-TW) 也同步大漲逾半根停板，PCB 指標台光電 (2383-TW)、欣興 (3037-TW) 等漲逾 2%、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW) 等大漲 8%。
市值排名前 20 大的金融三雄展開強勁反彈，富邦金和國泰金早盤漲幅超過 6%，中信金漲幅也在 4% 左右。高價股方面，大立光 (3008-TW) 強彈攻漲停，川湖 (2059-TW) 開盤後攻上漲停拉回
不過，群創 (3481-TW)、仁寶 (2324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等跌 3%，鴻勁 (7769-TW)、致茂 (2360-TW) 等也走弱，在今日大盤反彈下表現相對弱勢。
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