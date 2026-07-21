攸泰科技獲利結構優化 美國在地生產效益逐步顯現

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-21 16:18

工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 今 (21) 日召開法說，公司表示，隨著高附加價值產品比重提升、產品組合持續優化，以及採購、生產與營運效率改善，整體獲利品質已逐步提升，美國在地生產效益也逐步顯現。

攸泰科技董事長簡明智。(鉅亨網資料照)

攸泰科技指出，公司近年持續由傳統工業電腦硬體供應商，轉型為關鍵任務連結解決方案提供者，營運策略也由追求營收規模，逐步轉向兼顧產品組合、獲利品質及長期競爭力，相關轉型成果亦逐步反映於產品組合及營運結構。

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公司表示，受惠於高附加價值產品及關鍵任務連結解決方案占比提升，搭配採購、生產及整體營運效率改善，第一季毛利率已見改善，帶動獲利能力提升，未來將持續優化產品組合，提高高價值應用比重，進一步強化整體獲利能力。

從應用市場來看，海事市場仍為公司主要營收來源，第一季受到客戶拉貨節奏、新舊產品轉換及專案交付時程影響，營收較去年同期下滑；衛星應用市場則受惠相關專案依進度交付，營收較去年同期成長約 65%。

此外，攸泰科技完成併購美國子公司後，持續推動各項整合作業，目前已依客戶需求逐步導入北美在地生產、發揮效益，未來持續透過北美在地製造、技術服務及客戶支援能力，進一步強化集團北美市場布局。

此外，美國子公司近期取得 AS9100D 航太品質管理系統認證，認證範圍涵蓋客製化平面顯示器整合、設計製造及光學貼合等核心製程。該認證進一步強化集團於高可靠度關鍵任務應用領域的製造與品質管理能力。

在長期技術布局方面，攸泰科技已通過進駐沙崙智慧綠能科學城 AI 產業專區申請，目前正進行場域建置及相關規劃，未來將以 AI 園區作為人工智慧、無人系統及高可靠度關鍵任務應用的研發與驗證基地。