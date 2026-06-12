鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-12 10:45

攸泰攜手AeroVironment 布局無人系統跨平台整合。(圖：攸泰提供)

隨全球無人系統與自主載具應用快速發展，市場對於跨平台管理與系統整合能力需求持續提升，包含國土防衛、公共安全、海域監控、防災應變與緊急應變等場域，皆高度仰賴具備高可靠性與高相容性的通用控制架構。

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此次合作 AV 將把旗下 Kinesis 任務管理軟體整合至攸泰科技強固型控制器平台，共同打造具備高度互通性、模組化與跨平台控制能力的新世代通用控制平台，未來操作人員將可透過單一控制介面，同時管理與控制來自不同製造商的多種無人系統，有助提升整體操作效率與系統整合能力。

AV 董事長、總裁暨執行長 Wahid Nawabi 表示，此次合作象徵雙方建立更深層且具長期發展潛力的夥伴關係，透過結合 AV 先進任務軟體、攸泰科技領先的強固型控制器技術，以及台灣完整的科技製造與產業鏈基礎，雙方正共同打造下一世代整合化、網路化無人系統解決方案。

AV 國際業務發展副總裁 Justin McFarlin 進一步指出，隨著無人系統應用規模持續擴大，通用控制生態系將成為提升系統互通性與整體防衛韌性的重要核心。此次合作也將進一步擴大雙方在全球市場提供客製化整合方案的能力。