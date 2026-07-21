TEEMA科學園區招商 劉揚偉：訂三大目標 中小企業海外設廠也能享大廠待遇
鉅亨網記者黃皓宸 台北
電電公會今 (21) 日下午舉行「TEEMA 科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」大會，邀請共 50 位公司會員到場，理事長劉揚偉致詞時表示，推動 TEEMA 園區初衷是看到台灣中小型企業在海外打拼時，需要協助，卻找不到合適幫忙，未來設 TEEMA 期待達 3 大目標，包括大中小廠商能享相同待遇、園區有統一窗口與當地政府溝通及園區設施能做到台灣化。
劉揚偉表示，今日舉行首屆招商大會，雖然因為首次舉辦活動，活動場地較小，但仍來了約 50 家公司會員廠商，共 6 家公司董事長及 5 位總經理到場，希望下一次論壇能聚集更多廠商到場共享盛舉。
劉揚偉指出，電電公會積極在全球布局 TEEMA 科學園區，目的只有 1 個，就是希望讓公會的會員廠商，可以更加方便且容易到海外發展打拚。
劉揚偉也說，科學園區想法大概是 2-3 年前產生的想法，首先是他看到台灣中小、或非電子企業在海外打拚時，常常需要幫助時，因規模不大，很多時候卻找不到人協助與幫忙，於是電電公會開始思考，包括鴻海 (2317-TW) 及富士康集團面對的環境、遇到的情況及受到的待遇是與中小企業截然不同。
第二是當公會在海外設廠時看到許多國外政府單位在招商上也非常辛苦，若公會能成立團隊或成立一個組織，協助台灣中小企業及國外當地的政府單位，也可將媒合工作做好，所以他在擔任電電公會理事長後，就開始積極推動 TEEMA 園區的構想。
劉揚偉也提及，之所以公會第一個提出接觸國家是墨西哥，就是因為與多個國家接觸下，墨西哥是首個對公會支持設立 TEEMA 園區，所以也訂定墨國為公會設立的首個國家
劉揚偉表示，在選定國家發展後，電電公會也希望達成三大目標，首先海外 TEEMA 園區不管大中小廠商，希望受到待遇都是類似待遇；第二、就是園區內一定要有統一窗口設置，讓廠商能尋求當地政府資源；第三、希望做到國內廠商到海外生活設施能夠，能做到「台灣化」，包括日常生活及娛樂設施都能讓公會會員到園區去皆不用擔心適應當地環境的問題。
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