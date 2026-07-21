〈焦點股〉研華飆漲停完成填息 站回5日線
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (21) 日第二季獲利可期、展望續強，今 (21) 日股價隨大盤強彈大漲，早盤衝上漲停 567 元，不僅重返 5 日線，也順利完成填息。
研華表示，雖然近期面臨供應鏈緊俏及原物料成本波動等挑戰，但受惠於邊緣 AI 應用需求加速落地，客戶下單動能持續強勁，整體及三大區域接單出貨比 B/B 值皆維持高檔水位，反映主要市場終端需求動能穩健，整體營運展望樂觀。
研華 6 月營收 101.23 億元，月增 30.9%、年增 73.4 %；第二季營收 261.26 億元，大幅優於公司預期，季增 28.2%、年增 46.5%，上半年營收 465.11 億元，年增 32.2%，月、季及累計營收均創歷史新高。
研華也於 7 月 17 日除息交易，每股配息 11.15 元，今日在股價大漲下，也順利完成填息，僅花 3 個交易日就填息，現金股利則預計於 8 月 7 日發放；研華也預計於 8 月 5 日召開法說會，說明第二季財報及營運展望。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 研華6月營收暴衝首度突破百億元新高 Q2同創高大幅優於預期
- 研華處分日本子公司東京淺草辦公室 預估獲利約1.87億元
- 〈焦點股〉研華6月營收寫驚奇 跳空漲停創新天價
- 研華6月營收暴衝首度突破百億元新高 Q2同創高大幅優於預期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇