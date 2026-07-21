鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 19:16

追蹤 NASDAQ-100 指數的富邦 NASDAQ ETF(00662-TW) 規模突破千億元後，市場關注度持續升溫。富邦投信表示，00662 第一次追加募集案已獲主管機關核准，新額度將開放申購，有助提升基金可募集規模及交易供給，回應投資人布局美國大型科技股的需求。不過，因應追加募集作業，00662 分割時程將同步調整，相關作業日期將另行公告。

根據富邦投信公告，00662 第一次追加募集總金額為新台幣 200 億元，追加發行受益權單位總數為 10 億個單位，合計總募集金額最高為 400 億元，淨發行受益權單位總數為 20 億個單位。本次追加募集尚需取得中央銀行同意，始得募集。因此，有關本次新增額度之開始募集日，將於獲得央行同意函後另行公告。

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AI 基礎建設仍是支撐美股科技產業的核心動能。美銀報告預估，至 2030 年底全球 AI 相關支出將超過 1.7 兆美元，較目前規模增加逾一倍；在 AI 基礎設施需求帶動下，全球晶圓製造設備市場規模可望於 2027 年達 1900 億美元，2028 年進一步攀升至 2500 億美元，顯示先進製程、半導體設備及雲端運算投資仍具成長空間。

不過，市場下一階段焦點將由資本支出規模，轉向 AI 投資能否落實為營收與獲利。隨大型雲端服務業者持續擴建 AI 基礎設施，投資人將密切檢視相關需求能否向產業鏈擴散，以及企業能否提高生產效率並創造現金流，財報與財測將成為牽動科技股評價的關鍵。