鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-22 18:37

2026 年全球 AI 基礎建設投資規模創歷史新高，雖台美股市近日反彈攻高，但面對高檔震盪，外資已開始尋找下一個獲利爆發點。投信法人指出，長期被低估的「韓國股市」憑藉 185% 的預估 EPS 高成長率與僅 8.7 倍的極低本益比，成為全球資金焦點。大華銀投信推出「大華韓國 KOSPI 50(009829-TW)」，將於 8 月 3 日開募，助投資人精準卡位韓股龍頭紅利。

台美股高檔震盪 法人看好下半年布局「高成長、低估值」韓股。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，韓國企業獲利結構已出現質變，隨著高頻寬記憶體 (HBM) 成為 AI 算力核心，掌握全球 79% HBM 及 68% DRAM 市占的韓國記憶體雙雄迎來強勁紅利。彭博最新預估，2026 年全球企業獲利前十大排名將出現大洗牌，三星電子將高居全球第二，SK 海力士亦躍升至全球第六，獲利直逼蘋果公司。

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張耿豪強調，截至 2026 年 6 月底，韓國 KOSPI 50 指數未來一年的預估 EPS 成長率高達 185%，居全球主要股市之冠 (台股 50 指數為 41%)；但預估本益比卻僅有 8.7 倍 (台股 50 指數約 23.9 倍)。這種「高成長、極低估值」形成的龐大評價修復空間，正是驅動國際資金與退休基金卡位的主因。

大華韓國 KOSPI 50 ETF 經理人郭修誠補充，韓股近期迎來三大利多催化劑，一、海外掛牌效應，SK 海力士預計於 2026 年 7 月在美發行 ADR，市場預期將帶來至少 15% 的溢價修復。

二、技術斷代突破，韓廠成功將 HBM4 堆疊提升至 16 層，且三星代工獲 NVIDIA、特斯拉等大廠次世代 AI 晶片訂單。三、政策超級護航，韓國政府挹注 1.2 兆美元推動半導體聚落與 AI 資料中心，搭配「企業價值提升計畫」催化外資湧入。

郭修誠指出，近 20、30 年來，韓國透過政府戰略推動與民間靈活創意，將以 K-POP 為首的韓流文化強勢推向全球，把文化軟實力轉化為席捲世界娛樂與消費市場的全球化武器。如今，韓國政府將這套成功的戰略經驗轉移至高科技領域，在「軟實力與硬科技」雙引擎帶動下，未來成長動能大有可為。

為了讓台灣投資人精準掌握韓股龍頭，大華銀投信推出「大華韓國 KOSPI 50(009829-TW)」，將於 8 月 3 日至 8 月 7 日正式開募，每股發行價為新台幣 10 元。

該基金追蹤 KOSPI 50 指數，嚴選韓國市值前 50 大旗艦國家隊，以資訊技術 (73.26%) 為核心，並搭配工業與金融板塊。前兩大權重成分股為 SK 海力士 (38.85%) 與三星電子 (29.92%)，讓投資人在台股的晶圓與伺服器代工外，補齊記憶體與晶片製造這塊極具暴發力的 AI 關鍵拼圖。