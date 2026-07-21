鉅亨網記者張欽發 台北
百容 (2483-TW) 在半導體客戶端下單且拉貨趨積極之下，推進今年第二季單季營收達 5.66 億元，創同期新高，季增 17.62%，年增 20.42%，同時，在百容第二季在毛利率及營業利益同步走高，加上業外及匯率等有利因素挹注，百容所獲挹注上半年獲利在稅後將逾 4362 萬元，每股純益達 0.41 元。
百容在 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。在第二季自結數字之下，顯示百容在 2026 年第二季維持盈餘的營運，且單季本業、業外獲利表現甚佳之下，單季營收及獲利更進一步超越第一季表現。
值得注意的是，百容在 2026 年第二季營收達 5.66 億元，創同期新高，其中半導體應用占比也達 50.4%，並帶動第二季單季的毛利率及營業淨利率上揚的走勢。
百容 2025 年全年營收 17.62 億元，統計顯示，2025 年百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，第二季營收衝高，半導體應用業務也占到 50.4%。
百容公布 2026 年 6 月營收 1.98 億元，月增 9.2%，年增 34.28%，單月稅後純益 2526 萬元，單月每股純益達 0.24 元，已經超越整體第一季的獲利數字；而第二季營收 5.66 億元，創同期新高，季增 17.62%，年增 20.42%，上半年營收爲 10.46 億元，年增 17.45%。
百容在 2026 年第二季出貨產品比重爲半導體應用占 50.4%，含繼電器等電子零組件占 33%，步進馬達占營收 16.6%。
在百容半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，公司爲進一步發展此一業務區塊，董事會決議以 3.23 億元購置台中工業區工一路廠房及土地，這也是今年以來繼大立光 (3008-TW) 在台中工業區的提供生產用商用不動產購置案。 百容購置台中工業區工一路廠房及土地，土地面積達 702 坪，預計將另投入資金購買設備及另重新與建廠房容納重型沖壓設備進駐，將開發生產大功率散熱片。
百容 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。