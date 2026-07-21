鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-21 09:23

百容 (2483-TW) 在半導體客戶端下單且拉貨趨積極之下，推進今年第二季單季營收達 5.66 億元，創同期新高，季增 17.62%，年增 20.42%，同時，在百容第二季在毛利率及營業利益同步走高，加上業外及匯率等有利因素挹注，百容所獲挹注上半年獲利在稅後將逾 4362 萬元，每股純益達 0.41 元。

百容在 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。在第二季自結數字之下，顯示百容在 2026 年第二季維持盈餘的營運，且單季本業、業外獲利表現甚佳之下，單季營收及獲利更進一步超越第一季表現。

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值得注意的是，百容在 2026 年第二季營收達 5.66 億元，創同期新高，其中半導體應用占比也達 50.4%，並帶動第二季單季的毛利率及營業淨利率上揚的走勢。

百容 2025 年全年營收 17.62 億元，統計顯示，2025 年百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，第二季營收衝高，半導體應用業務也占到 50.4%。

百容公布 2026 年 6 月營收 1.98 億元，月增 9.2%，年增 34.28%，單月稅後純益 2526 萬元，單月每股純益達 0.24 元，已經超越整體第一季的獲利數字；而第二季營收 5.66 億元，創同期新高，季增 17.62%，年增 20.42%，上半年營收爲 10.46 億元，年增 17.45%。

百容在 2026 年第二季出貨產品比重爲半導體應用占 50.4%，含繼電器等電子零組件占 33%，步進馬達占營收 16.6%。