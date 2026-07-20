鉅亨網編譯許家華
美國 AI 監管體系再度出現人事異動。美國商務部證實，人工智慧標準與創新中心 (Center for AI Standards and Innovation，CAISI) 主任 Chris Fall 在上任僅 3 個月後請辭，由美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 主任 Arvind Raman 暫代職務。商務部未說明 Chris Fall 離職原因。
CAISI 隸屬於美國商務部，主要負責建立商用人工智慧模型的測試、評估及合作研究機制，協助政府制定 AI 安全標準，並為聯邦政府 AI 能力評估提供技術支援。此次人事異動正值美國加速推動 AI 監管之際，因此備受市場關注。
美國商務部發言人 Kristen Eichamer 表示，Raman 除將代理 CAISI 主任外，也將持續領導 NIST 相關業務。不過官方並未透露 Chris Fall 辭職原因。Axios 率先披露此項消息，其後獲 CNBC 及路透等媒體證實。
此次異動也讓川普政府 AI 政策領導架構再添不確定性。白宮前 AI 與加密貨幣主管 David Sacks 今年 3 月卸任後，迄今尚未由正式人選接替，使美國 AI 政策的統籌角色持續處於空缺狀態。
外界認為，此時正值美中 AI 競爭快速升溫。中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 日前推出開源權重大型語言模型 Kimi K3，宣稱擁有 2.8 兆參數，並在部分程式設計與代理型 AI 測試中接近甚至超越部分美國主流模型，引發全球市場高度關注。模型推出短短數日便因需求暴增導致算力不足，公司甚至宣布暫停新用戶訂閱，凸顯中國 AI 模型競爭力快速提升。
面對中國 AI 快速追趕，美國近期也持續強化監管。川普今年 6 月簽署 AI 行政命令，要求 AI 開發商在完整公開模型前，可自願向政府提供模型接受能力測試，同時要求聯邦機構於 60 天內建立統一評估框架，以完善 AI 安全審查制度。
行政命令發布後，美國大型 AI 企業已受到影響。OpenAI 曾表示，應美國政府要求，旗下 GPT-5.6 系列模型初期僅提供部分「可信合作夥伴」使用；Anthropic 也曾依據商務部出口管制要求，暫時限制部分模型對外服務，之後才逐步恢復更廣泛發布。
另一方面，白宮近期同步宣布啟動名為「Gold Eagle」的新機制，建立 AI 模型安全與網路漏洞管理平台，負責蒐集、驗證及優先處理 AI 相關資安漏洞，同時協調政府對尖端 AI 模型的管理程序。不過，目前公開資訊顯示，CAISI 並未列入 Gold Eagle 主要執行單位。
市場人士認為，在中國 AI 模型快速崛起、美國持續收緊 AI 監管，以及 AI 產業競爭日趨激烈的背景下，美國 AI 安全主管突然更替，將使未來 AI 測試標準、模型審查機制及產業政策走向更受市場關注。
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