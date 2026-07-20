鉅亨網編譯許家華 2026-07-21 06:10

美國 AI 監管體系再度出現人事異動。美國商務部證實，人工智慧標準與創新中心 (Center for AI Standards and Innovation，CAISI) 主任 Chris Fall 在上任僅 3 個月後請辭，由美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 主任 Arvind Raman 暫代職務。商務部未說明 Chris Fall 離職原因。

CAISI 隸屬於美國商務部，主要負責建立商用人工智慧模型的測試、評估及合作研究機制，協助政府制定 AI 安全標準，並為聯邦政府 AI 能力評估提供技術支援。此次人事異動正值美國加速推動 AI 監管之際，因此備受市場關注。

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美國商務部發言人 Kristen Eichamer 表示，Raman 除將代理 CAISI 主任外，也將持續領導 NIST 相關業務。不過官方並未透露 Chris Fall 辭職原因。Axios 率先披露此項消息，其後獲 CNBC 及路透等媒體證實。

此次異動也讓川普政府 AI 政策領導架構再添不確定性。白宮前 AI 與加密貨幣主管 David Sacks 今年 3 月卸任後，迄今尚未由正式人選接替，使美國 AI 政策的統籌角色持續處於空缺狀態。

外界認為，此時正值美中 AI 競爭快速升溫。中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 日前推出開源權重大型語言模型 Kimi K3，宣稱擁有 2.8 兆參數，並在部分程式設計與代理型 AI 測試中接近甚至超越部分美國主流模型，引發全球市場高度關注。模型推出短短數日便因需求暴增導致算力不足，公司甚至宣布暫停新用戶訂閱，凸顯中國 AI 模型競爭力快速提升。

面對中國 AI 快速追趕，美國近期也持續強化監管。川普今年 6 月簽署 AI 行政命令，要求 AI 開發商在完整公開模型前，可自願向政府提供模型接受能力測試，同時要求聯邦機構於 60 天內建立統一評估框架，以完善 AI 安全審查制度。

行政命令發布後，美國大型 AI 企業已受到影響。OpenAI 曾表示，應美國政府要求，旗下 GPT-5.6 系列模型初期僅提供部分「可信合作夥伴」使用；Anthropic 也曾依據商務部出口管制要求，暫時限制部分模型對外服務，之後才逐步恢復更廣泛發布。

另一方面，白宮近期同步宣布啟動名為「Gold Eagle」的新機制，建立 AI 模型安全與網路漏洞管理平台，負責蒐集、驗證及優先處理 AI 相關資安漏洞，同時協調政府對尖端 AI 模型的管理程序。不過，目前公開資訊顯示，CAISI 並未列入 Gold Eagle 主要執行單位。