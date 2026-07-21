鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至15.52元，預估目標價為1450元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.4元上修至15.52元，其中最高估值22.41元，最低估值8.56元，預估目標價為1450元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值22.41(22.41)64.66112.6
最低值8.56(8.56)21.6642.03
平均值15.18(15.02)38.8971.54
中位數15.52(15.4)33.0262.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值64,805,030127,360,910194,486,100
最低值52,935,08071,766,67086,257,680
平均值58,257,93093,335,330137,688,230
中位數58,220,51087,342,040123,313,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,946,775203,7275,816,58919,415,584
營業收入
(單位：新台幣千元)		40,172,99032,283,33142,252,57864,646,836

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南電1105-3.91%
美元/台幣32.248-0.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
南電

91.3%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
南電

91.3%

勝率

#連續長上影

中強短弱
南電

91.3%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty