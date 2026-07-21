鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至15.52元，預估目標價為1450元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.4元上修至15.52元，其中最高估值22.41元，最低估值8.56元，預估目標價為1450元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|22.41(22.41)
|64.66
|112.6
|最低值
|8.56(8.56)
|21.66
|42.03
|平均值
|15.18(15.02)
|38.89
|71.54
|中位數
|15.52(15.4)
|33.02
|62.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64,805,030
|127,360,910
|194,486,100
|最低值
|52,935,080
|71,766,670
|86,257,680
|平均值
|58,257,930
|93,335,330
|137,688,230
|中位數
|58,220,510
|87,342,040
|123,313,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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