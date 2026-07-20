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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至183.14元，預估目標價為8850元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由180.67元上修至183.14元，其中最高估值251.07元，最低估值172.53元，預估目標價為8850元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值251.07(206.36)328.77390.77
最低值172.53(167.77)201.76225.12
平均值191.29(182.96)241.02293.02
中位數183.14(180.67)228.9263.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值40,887,65058,993,09077,120,030
最低值25,246,00030,736,00038,185,000
平均值33,100,18044,158,84059,426,660
中位數30,922,66039,049,06064,198,430

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,837,0676,155,5842,704,3194,056,145
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,500,69510,129,3015,762,9717,798,631

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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