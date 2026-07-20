鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至183.14元，預估目標價為8850元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由180.67元上修至183.14元，其中最高估值251.07元，最低估值172.53元，預估目標價為8850元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|251.07(206.36)
|328.77
|390.77
|最低值
|172.53(167.77)
|201.76
|225.12
|平均值
|191.29(182.96)
|241.02
|293.02
|中位數
|183.14(180.67)
|228.9
|263.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40,887,650
|58,993,090
|77,120,030
|最低值
|25,246,000
|30,736,000
|38,185,000
|平均值
|33,100,180
|44,158,840
|59,426,660
|中位數
|30,922,660
|39,049,060
|64,198,430
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,837,067
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,500,695
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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