鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 19:06

中聯油脂食安風暴續燒，行政院長卓榮泰今 (20）日親自召開會議，公布檢驗進度並宣示修法決心，本週四將提出包括十大重點的修正草案，增訂中央指揮機制，聚焦源頭管理及通報機制。衛福部食藥署針對中聯公司今年 4 月至 6 月生產的 30 批油品進行全面清查，扣除先前已確認不合格的 5 批及外銷產品，其餘 24 批經檢驗後，再驗出 2 批不合格，總計不合格批次來到 7 批。

卓榮泰強調，面對食安事件，政府秉持食安優先、風險控管、資訊透明及保障國人權益原則，全案將依科學證據辦理，並要求落實「有查廠、有流向、有下架」的處置，確保消費者權益。

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為全面精進管理制度，卓榮泰將於本週四行政院會中，正式提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案。本次修法聚焦源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大核心，並訂定十大修法重點。

針對未來高風險食品業者，將強制要求提升自主檢驗頻率，並增訂特定業者自設實驗室的認證制度，同時強化實驗室的管理與通報義務。此外，第三方驗證機構將被納入抽樣及通報機制，地方主管機關也將建立風險導向的查核體系，從制度面補強稽查漏洞。

在處罰與管理方面，此次修法明確強化業者的異常通報責任，針對遲延、隱匿或不實通報行為，將大幅加重處罰，並增訂罰鍰執行的保全機制。同時，法規將擴大高風險業者的追溯追蹤範圍，並明確規範違規產品下架、預防性下架及後續重新上架的管理原則。為因應重大食安危機，草案亦增訂中央指揮機制，確保行政資源能即時投入協調。

針對目前中聯油脂的調查進度，檢驗合格的批次將於明（21）日送交食藥署召開的食品風險評估諮議會進行討論，研議後續處置。同時，食藥署已委託食品工業發展研究所組成獨立調查小組，明日將進駐中聯公司，全面檢視製造及品質管理流程，目標在一週內釐清事故原因與責任歸屬。