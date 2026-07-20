盤後速報 - 天仁(1233)次交易(21)日除息0.2元，參考價28.8元
鉅亨網新聞中心
天仁(1233-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.00元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|29.00
|0.2
|0.69%
|0.0
|2025/07/16
|31.2
|0.95
|3.04%
|0.0
|2024/07/10
|34.35
|0.9
|2.62%
|0.0
|2023/07/13
|37.75
|0.85
|2.25%
|0.0
|2022/07/12
|34.0
|0.8
|2.35%
|0.0
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