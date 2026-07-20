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盤後速報 - 天仁(1233)次交易(21)日除息0.2元，參考價28.8元

鉅亨網新聞中心

天仁(1233-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.00元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 29.00 0.2 0.69% 0.0
2025/07/16 31.2 0.95 3.04% 0.0
2024/07/10 34.35 0.9 2.62% 0.0
2023/07/13 37.75 0.85 2.25% 0.0
2022/07/12 34.0 0.8 2.35% 0.0


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