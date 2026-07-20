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盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(21)日除息0.06元，參考價9.32元

鉅亨網新聞中心

第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為9.32元，相較今日收盤價9.38元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 9.38 0.063 0.67% 0.0
2026/06/18 9.24 0.062 0.67% 0.0
2025/12/18 9.41 0.069 0.73% 0.0
2025/11/20 9.24 0.069 0.75% 0.0
2025/10/22 9.22 0.069 0.75% 0.0


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