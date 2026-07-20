盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(21)日除息0.06元，參考價9.32元
鉅亨網新聞中心
第一金優選非投債(00981B-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為9.32元，相較今日收盤價9.38元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|9.38
|0.063
|0.67%
|0.0
|2026/06/18
|9.24
|0.062
|0.67%
|0.0
|2025/12/18
|9.41
|0.069
|0.73%
|0.0
|2025/11/20
|9.24
|0.069
|0.75%
|0.0
|2025/10/22
|9.22
|0.069
|0.75%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股重挫逾千點！債市再成資金避風港 這幾檔非投債ETF逆勢上漲
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(18)日除息0.06元，參考價9.18元
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(21)日除息0.06元，參考價9.13元
- 盤後速報 - 第一金優選非投債(00981B)次交易(22)日除息0.06元，參考價9.28元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇