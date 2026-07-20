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盤後速報 - 閎康(3587)下週(7月27日)除息4.21元，預估參考價241.29元

鉅亨網新聞中心

閎康(3587-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.21元。

以今日(7月20日)收盤價245.50元計算，預估參考價為241.29元，息值合計為4.21元，股息殖利率1.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

閎康(3587-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為檢測分析服務。近5日股價下跌13.45%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 245.50 4.2083 1.71% 0.0
2025/07/23 203.0 6.9391 3.42% 0.0
2024/07/12 290.0 8.9266 3.08% 0.0
2023/07/03 232.0 8.0754 3.48% 0.0
2022/04/14 144.5 5.0 3.46% 0.0

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