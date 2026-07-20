盤後速報 - 閎康(3587)下週(7月27日)除息4.21元，預估參考價241.29元
鉅亨網新聞中心
閎康(3587-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.21元。
以今日(7月20日)收盤價245.50元計算，預估參考價為241.29元，息值合計為4.21元，股息殖利率1.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
閎康(3587-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為檢測分析服務。近5日股價下跌13.45%，櫃買市場加權指數下跌10.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|245.50
|4.2083
|1.71%
|0.0
|2025/07/23
|203.0
|6.9391
|3.42%
|0.0
|2024/07/12
|290.0
|8.9266
|3.08%
|0.0
|2023/07/03
|232.0
|8.0754
|3.48%
|0.0
|2022/04/14
|144.5
|5.0
|3.46%
|0.0
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