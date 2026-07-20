鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-20 13:16

受惠於 AI 伺服器、高速網通、衛星通訊等高附加價值應用需求帶動，台灣印刷電路板協會 (TPCA) 指出，東南亞的泰國、越南與馬來西亞正加速由傳統消費性電子製造基地，升級為支撐高階 PCB 與載板發展的區域互補生態系。

TPCA 統計顯示，東南亞目前已掌握全球約 12.3% 的 PCB 產值，產業地位逐步提升。然而，現階段區域成長動能仍高度仰賴台、中、日、韓及歐美等外資擴產布局，本土廠商產值占全球比重仍僅約 1%。因此，東南亞若要從「生產基地」進一步蛻變為具備自主競爭力的「全球 PCB 產業中心」，關鍵仍取決於材料、設備、專業人才與本土供應鏈的成熟速度。

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泰國目前為東南亞最大的 PCB 生產基地，2025 年 PCB 產值已達 50.6 億美元，年增 22.4%，占全球產值約 5.4%。其成長動能主要來自台資、陸資廠新產能開出，帶動 AI 伺服器、高速網通與衛星通訊等高階應用在泰國生產比重快速提升。預估在 AI 基礎建設需求延續、資料中心與雲端服務投資增加，以及全球供應鏈分散布局趨勢下，2026 年泰國 PCB 產值將進一步成長至 60.9 億美元，年增 20.4%。

政策面上，泰國政府持續透過投資促進委員會（BOI）優化投資環境，2026 年首季 BOI 申請金額已突破 318 億美元，並以 Google、Microsoft 等科技巨頭投入的大型資料中心與雲端基礎設施為主要亮點。此外，泰國證券交易所（SET）亦正研議放寬上市融資機制，期望吸引更多高科技企業赴泰布局，進一步深化半導體上游、材料與 PCB 供應鏈的跨國合作。

越南長期為全球手機、筆電等電子產品的重要製造基地，近年在 PCB 產業的成長表現同樣亮眼。2025 年越南 PCB 產值達 41.5 億美元，年增 33.9%，占全球產值約 4.4%；預估 2026 年將進一步成長至 49 億美元，年增 18.1%。其主要成長動能來自 AI 與高效運算需求快速升溫，帶動高階多層板、HDI 及載板等產品需求同步擴大。

TPCA 指出，從投資結構來看，越南 PCB 產業正由過去支援終端電子組裝，逐步轉向高階技術與半導體供應鏈延伸。台資、日資與韓資持續加碼布局，投資方向涵蓋 AI 伺服器、高階 HDI、ABF 載板及半導體封測等領域，顯示越南已不僅是電子代工生產基地，也正朝高附加價值 PCB 與先進封裝周邊供應鏈升級。政策面上， 越南政府已將 AI、雲端運算與半導體列入國家戰略性技術清單，並透過國家科技發展基金投入 1.1 億美元優先扶植，高通、鴻海等指標企業亦持續擴大在當地的 AI 研發與智慧製造布局。

馬來西亞坐擁全球半導體封測 13% 市占率，與新加坡共構半導體供應鏈聚落。2025 年當地 PCB 產值達 20.9 億美元，預估 2026 年在擴產與 AI 建設加持下，將成長 15.3% 至 24.1 億美元。其產業投資動態與 AI 供應鏈緊密相連。如奧地利載板廠 AT&S 於今年宣布投資最高 20 億歐元擴建居林廠，搶佔 AI 高階載板商機；台廠精成科透過「新馬分工」由檳城廠量產 AI 伺服器板。

政策上，政府推動「國家半導體戰略（NSS）」及 MyChipStart 計劃，扶植 IC 設計、新創企業及本體半導體人才，並持續吸引國際資料中心業者、雲端服務商投資馬來西亞，隨著澳洲 AirTrunk 等資料中心業者在柔佛大規模興建 AI 資料中心，馬來西亞正蛻變為東南亞關鍵的 AI 算力聚落。

TPCA 觀察，全球 AI 基建投資已成為推動東南亞 PCB 產業轉型升級的重要火車頭。隨著 Google 與 Microsoft 加碼投資泰國雲端建設、越南將 AI、雲端運算與 5G/6G 列為國家戰略技術，吸引高通於河內設立研發中心，以及馬來西亞柔佛 AI 資料中心聚落快速成形，東南亞正逐步從電子製造腹地，轉向高階伺服器、AI 基礎建設與半導體供應鏈的重要節點。

TPCA 認為， 面對全球供應鏈重組與 AI 算力需求擴張，台灣 PCB 產業除持續深耕本土高階製造、研發與關鍵供應鏈協作外，也需審慎布局東南亞市場的戰略外延。儘管東南亞已躍升為全球 PCB 產能配置的重要區域，但高階產品的量產與落地，仍高度仰賴技術管理、關鍵材料設備配套、人才培育及客戶認證。對台灣 PCB 產業而言，勝出關鍵將不再只是單純的海外產能擴張，更在於如何透過「台灣研發、海外製造」的雙軸資源配置，提升全球交付能力與供應鏈韌性。