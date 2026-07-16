鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 19:13

南韓股市近期暴漲暴跌，迫使主管機關暫停單一股票槓桿 ETF 掛牌以抑制劇烈波動。金管會表示，台灣現行法規設有「單一個股權重不超 30%」等分散性限制，因此，國內不開放、也沒受理此類產品上架。截至今年第 2 季，國內股市 ETF 持有市值達 6.8 兆元，占整體上市櫃市值 4.2%，雖較上季微增，但仍屬健康區間，也較國外市場普遍來得低，主管機關會持續監控。

借鑒南韓！金管會：台灣禁發「單一股票槓桿ETF」 台股集中度仍屬健康。(鉅亨網資料照)

南韓金融監管機關日前宣布暫停新的「單一股票槓桿 ETF」上市，以抑制因過度追蹤三星電子、SK 海力士等大型股所引發的市場劇烈波動。對此，證期局副局長黃仲豪於金管會例會中表示，基於健全資本市場與維持金融穩定，台灣設有嚴格的「分散性原則」，現行法規並不支持、未來也沒有規劃開放此類高波動的單一公司槓桿型商品。

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黃仲豪解釋，台灣現行的 ETF 與基金規範皆高度重視「風險分散」，單一個股權重不得超過 30%；前五大個股權重加總不得超過 60%。在這樣的前提下，ETF 不可能只容納單一檔個股，否則將嚴重違背「一籃子股票」的分散風險精神。

對於市場憂慮台股指數是否過度集中於少數特定大型權值股，黃仲豪表示，全球如韓國、香港等市場都有類似的「經濟發展自然結果」，金管會對此建立定期監控機制。

截至今年第 2 季底，全市場上市櫃總市值為新台幣 162 兆元，國內 ETF 持有上市櫃股票總市值為 6.8 兆元，ETF 持有市值占大盤比重 4.2%，較第 1 季底 3.9% 略為上升。

黃仲豪指出，雖然該占比伴隨發行檔數增加與持股市值上漲而微幅上升，但與國際市場相比，例如美國高達 20%，台灣 4.2% 的占比仍在相當健康且可接受的合理範圍。金管會自 2024 年 4 月 30 日發布精進監理措施起，就持續密切監控 ETF 對大盤及個股集中度的影響。