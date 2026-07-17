白宮提詞器操作員靠川普講話下注 獲利台幣322萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-17 09:44

據美國《ABC News》16 日（周四）報導，一名白宮提詞器操作員涉嫌利用內幕消息，就美國總統川普的演講內容下注，獲利超過 10 萬美元（新台幣 322 萬元），目前正接受調查。

消息人士稱，今年 2 月，當川普走上講台發表國情咨文演說時，少數提前知曉演講稿內容的人當中，有一人據稱利用這份消息下注，藉川普講話牟利，他就是總統技術助理加布里埃爾 · 佩雷斯（Gabriel Perez）。

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佩雷斯自川普 2016 年首次競選總統以來，一直為其操作提詞器。知情人士透露，他目前正與美國商品期貨交易委員會商談和解，以了結其利用總統演講內部消息獲利逾 10 萬美元的指控。

相關交易透過預測市場平台 Kalshi 進行。用戶可以在該平台交易與現實事件結果掛鉤的合約，包括押注演講者是否會說出特定詞語、短語或話題。

Kalshi 向英國《BBC》表示，其分析團隊於今年 3 月留意到「提及市場」（mention markets）出現異常投注活動。這類賭盤讓用戶下注演說者是否在發言中提及某些常見詞語，例如特定國家、經濟相關字眼或競選口號。

Kalshi 發現，涉事用戶是一名在白宮操作提詞器的聯邦政府雇員。Kalshi 在佩雷斯提取任何獲利前，已凍結其賬戶。

消息人士說，除了 2 月國情咨文演講外，美國商品期貨交易委員會的調查人員還發現，佩雷斯在三個月的時間裡，對川普十幾次演講下賭注。這些演講包括去年 12 月的一次演講、1 月在瑞士達沃斯世界經濟論壇上的演講，以及 3 月某次榮譽勳章頒發儀式上的演講。

知情人士稱，在一些情況下，當川普臨時跳過演講稿中部分內容時，佩雷斯會在演講進行期間撤回此前所下的部分賭注。佩雷斯近期接受監管機關問詢，承認進行一些交易。