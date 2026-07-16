鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-16 20:05

美國財政部周三（15 日）宣布，鑄幣局已開始發行新的 1 美元紀念幣，上面印有川普總統肖像，以紀念美國建國 250 周年。

該硬幣計劃今年秋季發行。財政部官員表示，最終設計已於今年早些時候獲美國美術委員會批准。

‌



這一硬幣正面顯示川普身穿西裝領帶，神情嚴肅。頂部邊緣印有「LIBERTY」（自由）一詞，底部則標注 1776 至 2026 年日期，中央位置寫著「IN GOD WE TRUST」（我們信賴上帝）。

硬幣背面印有美國傳統白頭鷹圖案。鷹的胸部盾牌上刻有阿拉伯數字「250」，寓意美國建國 250 周年。鷹銜著的旗幟上寫著拉丁文短語「E PLURIBUS UNUM」，意為「來自眾多，合而為一」。

不過，美國周三公布的版本與去年 10 月公布的草稿設計不完全相同。其中一項變化是硬幣表面採用的是鍍金工藝，而非純金材質。

此外，在之前的草稿設計中，硬幣背面圖案為川普高舉緊握拳頭，周圍環繞著「戰鬥，戰鬥，戰鬥」字樣，意在影射 2024 年針對他的暗殺未遂事件。財政部並未具體說明最終設計為何不同於原先獲批設計。

美國財政部長貝森特在 X 平台上表示，這枚硬幣旨在「紀念自由的持久遺產以及愛國精神的永恆象征」，並說道：「以川普總統為主題，頌揚了美國價值觀的力量，以及一個致力於為所有人守護自由的國家承載的承諾。」