槓桿ETF踩踏效應？晶片股遭27年最猛烈動量拋售 分析師：散戶最終恐被洗出場

鉅亨網新聞中心 2026-07-18 09:00

半導體股 7 月遭遇劇烈修正，市場開始檢視這波拋售是否並非源自企業基本面，而是由槓桿 ETF 每日再平衡機制所引發的機械性賣壓。

（圖：REUTERS/TPG）

前買方衍生性商品交易員、《Forward Guidance》Podcast 共同主持人 Tyler Neville 指出，每當市場下跌時，槓桿 ETF 為維持既定槓桿倍數，必須被動賣出持股，這種機制可能正是造成科技動量股 27 年來最猛烈拋售潮的重要推手。

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Neville 表示，根據摩根士丹利科技動量指數，這波動量股回檔速度已創下該指數 27 年歷史最快紀錄，其中又以半導體族群受創最深，跌勢甚至已擴散至全球市場。

日本股市同步受到衝擊，軟銀集團 (SFTBY-US) 周五在東京股市重挫逾 11%，日本晶片股也跟隨華爾街同步下跌，顯示市場避險情緒快速升溫。

Neville 指出，槓桿 ETF 每天都必須重新平衡部位，因此股價上漲時必須加碼買進，下跌時則必須持續賣出，不論企業基本面是否改變，這種程式化交易都可能進一步放大市場波動，使跌勢形成自我強化循環。

根據 Citadel Securities 統計，槓桿 ETF 總資產規模在本輪修正前曾創下約 2,180 億美元歷史新高，但隨著市場急跌，目前已縮水至約 1,980 億美元。其中，半導體相關槓桿 ETF 資產更蒸發約 20%，反映資金快速撤離高波動科技族群。

Neville 直言，「散戶投資人最終難免會被洗出場」，認為此前推升股價的資金流，如今反過來成為加速下跌的重要力量。

他進一步指出，目前許多熱門科技股隱含波動率接近 120，代表每日股價可能上下波動約 7.6%。如此劇烈的波動迫使許多基金基於風險管理需求持續降低持股，進一步形成新的賣壓。

Citadel Securities 另一項研究也顯示，目前個股波動率與整體市場指數波動率之間的差距已攀升至歷史新高，顯示資金正高度集中於少數個股，市場結構性風險同步升高。

Neville 認為，真正受惠於目前高波動環境的反而是 Jane Street 及 Citadel Securities 等大型做市商，因為它們能透過 Delta 避險等策略持續從市場波動中獲利，而企業基本面短期內反而已不再是左右股價的主要因素。

數據顯示，半導體股正朝向史上相對軟體股表現最差的一個月邁進，7 月半導體 ETF 成分股中位數跌幅已超過 22%。即使是 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US)，也已在近期回吐 7 月以來的全部漲幅，反映市場賣壓全面擴散。

預測市場方面，Kalshi 交易平台目前預估，標普 500 指數今年跌至 6,300 點或以下的機率已升至 25.9%，約較目前水準低 15%，且隨著動量交易持續平倉，市場對下跌風險的預期仍在提高。

不過，另一家預測平台 Polymarket 的看法相對樂觀。目前市場預估 AI 泡沫今年底前破裂的機率僅 16%，較 5 月一度逼近 30% 的水準明顯下降，顯示投資人對 AI 長期發展仍保有信心。