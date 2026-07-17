鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至12.12元，預估目標價為208.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.75元下修至12.12元，其中最高估值16.3元，最低估值7.45元，預估目標價為208.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.3(16.3)
|22.35
|21.93
|11.12
|最低值
|7.45(7.45)
|2.34
|5.82
|10.55
|平均值
|12.49(12.54)
|11.84
|12.44
|10.84
|中位數
|12.12(12.75)
|11.57
|11.87
|10.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.00億
|93.63億
|89.90億
|63.49億
|最低值
|57.13億
|51.56億
|50.81億
|61.77億
|平均值
|63.69億
|65.17億
|68.02億
|62.63億
|中位數
|62.80億
|62.36億
|68.60億
|62.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|-5.76
|營業收入
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
|51.43億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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