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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至12.12元，預估目標價為213.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.75元下修至12.12元，其中最高估值16.3元，最低估值7.45元，預估目標價為213.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.3(16.3)22.3521.9311.12
最低值7.45(7.45)2.345.8210.55
平均值12.42(12.46)12.1812.4410.84
中位數12.12(12.75)13.0411.8710.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.00億93.63億89.90億63.49億
最低值57.13億51.56億50.81億61.77億
平均值63.54億66.04億68.02億62.63億
中位數62.21億66.40億68.60億62.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.0622.8413.36-11.20-5.76
營業收入33.28億73.20億96.17億53.78億51.43億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALB

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