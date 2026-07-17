鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 20:10

隨著烏克蘭與俄羅斯周四 (16 日) 在黑海及亞速海區域展開激烈的飛彈與無人機互襲，兩國衝突已波及對全球糧食安全至關重要的海上通道，導致全球小麥期貨價格出現劇烈波動。

烏克蘭軍方宣稱，當日擊中了至少 11 艘俄羅斯船隻，其中包括 5 艘油輪、1 艘瓦斯船、3 艘乾散貨船及 2 艘拖船。烏克蘭無人機部隊指揮官 Robert Brovdi 指出，光是本月受損的俄方船隻總數已達 147 艘，基輔正積極執行破壞俄軍後勤並孤立克里米亞的戰略。

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與此同時，俄羅斯國防部表示擊中了前往奧德薩區域港口的烏方船隻，並針對基輔的無人機生產設施以及奧德薩和皮夫登尼 (Pivdennyi) 等重要港口基礎設施發動打擊。

這場戰事已嚴重威脅海上貿易。作為全球最大糧食出口國，俄羅斯已被迫限制其亞速海的航行，該路線承載了俄國約四分之一的糧食出口。烏克蘭方面，主要的農民工會表示，因俄軍持續襲擊黑海深水港，烏克蘭已喪失約三分之一的糧食出口能力。烏克蘭鐵路公司也證實，切爾諾莫斯克港 (Chornomorsk) 的糧食接收量已大幅縮減。

受到供應中斷風險的恐慌情緒影響，歐洲小麥價格於周三飆升 7%，創下自 2025 年 2 月以來的新高；芝加哥期貨交易所的小麥期貨也一度大漲 5%。交易員預期市場需求將轉向歐盟供應。