鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 20:20

隨著下個月阿根廷小麥播種季的臨近，當地農民正陷入一場由國際局勢引發的生產危機。受伊朗戰爭影響，生產小麥至關重要的尿素肥料價格大幅飆升，迫使許多生產者在作物開種前幾周，面臨減少施肥或放棄種植的艱難選擇。

自今年二月下旬戰爭爆發以來，提供氮元素的關鍵肥料尿素，價格已出現近 100% 的漲幅。市場分析師 Gustavo Churín 指出，尿素價格已從一個多月前的每噸 500 美元暴漲至 1,000 美元。他指出，價格激增的主因是波斯灣國家尿素供應收縮，以及戰事對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 貿易航線的直接衝擊。

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高昂的成本讓農民的利潤空間被極度壓縮。布宜諾斯艾利斯省佩爾加米諾的農民 Roman Gutierrez 指出，目前的處境僅剩兩種選擇：一是放棄小麥，改種大麥或燕麥等可用作牲畜飼料的作物；二是維持種植小麥，但大幅減少施肥量，這也意味著必須放棄對高產量的期望。

而在聖塔菲省的肥沃平原，農民 Noelia Castagnani 表示，目前農民幾乎停止採購尿素，並考慮將種植重心轉向今年晚些時候播種的玉米或大豆。

尿素在阿根廷農業中扮演著舉足輕重的角色。羅薩里奧穀物交易所估計專家 Cristian Russo 形容，尿素是提升產量的「萬能鑰匙」。阿根廷每年約消耗 250 萬噸尿素，主要用於小麥與玉米的發育。回顧上一季，阿根廷小麥產量曾創下 2,950 萬噸的歷史紀錄，但面對當前的肥料危機，新一季的收成前景充滿變數。