盤後速報 - 泰宗(4169)次交易(20)日除息0.32元，參考價251.68元
鉅亨網新聞中心
泰宗(4169-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
首日參考價為251.68元，相較今日收盤價252.00元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|252.00
|0.31999
|0.13%
|0.0
|2025/08/28
|99.2
|0.35
|0.35%
|0.0
|2024/08/28
|56.6
|0.285
|0.5%
|0.0
|2023/07/20
|67.5
|0.034
|0.05%
|0.306
|2021/08/26
|32.2
|0.36
|1.12%
|0.0
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