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盤後速報 - 泰宗(4169)次交易(20)日除息0.32元，參考價251.68元

鉅亨網新聞中心

泰宗(4169-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

首日參考價為251.68元，相較今日收盤價252.00元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 252.00 0.31999 0.13% 0.0
2025/08/28 99.2 0.35 0.35% 0.0
2024/08/28 56.6 0.285 0.5% 0.0
2023/07/20 67.5 0.034 0.05% 0.306
2021/08/26 32.2 0.36 1.12% 0.0


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