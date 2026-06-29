台股

〈台股盤後〉電子權值股反彈 漲428點但收復月線失利 差一點點站回4萬5

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台股一掃上周五 (26 日) 重挫陰霾，今 (29) 日在台積電走揚，加上面板雙虎發威，買盤轉進無人機與生技族群，盤中一度漲逾 900 點，站上 45521.63 點與月線，但隨後漲幅收斂，終場漲 428.14 點或 0.96%，收 44999.9 點，無力收復月線，成交量 9975.14 億元。 

cover image of news article
電子權值股反彈 漲428點但收復月線失利 差一點點站回4萬5。(圖：shutterstock)

觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 漲 30 元或 1.28%，收 2370 元，聯發科 (2454-TW) 漲 0.77%，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲勢最為凌厲，大漲逾半根停板。另外，鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 皆小跌，聯電 (2303-TW) 則收平盤。 


面板雙虎今天雙雙上攻，群創 (3481-TW) 切入 FOPLP(扇出型面板級封裝)，漲逾 3%，友達 (2409-TW) 則大漲逾半根停板。面板雙虎也帶動元太 (8069-TW) 今天亮燈漲停鎖住 214.5 元。 

立法院決議無人機預算案，預算規模可能達 2300 億元，受此一利多消息帶動，無人機族群今天異軍突起，雷虎 (8033-TW)、邑綺 (7402-TW)、中光電 (5371-TW) 紛紛亮燈漲停，漢翔 (2634-TW)、亞航 (2630-TW) 則漲逾半根停板。 

生技類股今天表現亮眼，藥華藥 (6446-TW)、禾榮科 (7799-TW) 強攻漲停，泰宗 (4169-TW)、雲象科技 (7803-TW)、保瑞 (6472-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、科妍 (1786-TW) 漲逾半根停板，台康生技 (6589-TW)、台耀 (4746-TW)、國光生 (4142-TW)、美時 (1795-TW) 也都有超過 4% 漲幅。 


文章標籤

台股盤後台積電面板雙虎群創友達無人機生技TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2370+1.28%
邑錡109+9.88%
聯發科3910+0.77%
廣達367+1.38%
台達電1905+5.25%
鴻海246.5-0.80%
日月光投控627-0.79%
聯電164+0.00%
群創67+3.08%
友達30.6+9.48%
元太214.5+10.0%
雷虎154.5+9.96%
中光電79+9.87%
漢翔52+5.69%
亞航44.45+6.47%
藥華藥1270+9.96%
禾榮科416.5+9.89%
雲象科技-創23.3+7.37%
保瑞437.5+6.19%
科妍55.5+5.51%
台康生技48.2+4.56%
台耀53+4.33%
國光生17.5+4.17%
泰宗209+8.85%
北極星藥業-KY13.25+6.00%
美時190.5+4.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

中弱短強
邑錡

60%

勝率

#一紅吃三黑

中弱短強
邑錡

60%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty