〈台股盤後〉電子權值股反彈 漲428點但收復月線失利 差一點點站回4萬5

台股一掃上周五 (26 日) 重挫陰霾，今 (29) 日在台積電走揚，加上面板雙虎發威，買盤轉進無人機與生技族群，盤中一度漲逾 900 點，站上 45521.63 點與月線，但隨後漲幅收斂，終場漲 428.14 點或 0.96%，收 44999.9 點，無力收復月線，成交量 9975.14 億元。