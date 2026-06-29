〈台股盤後〉電子權值股反彈 漲428點但收復月線失利 差一點點站回4萬5
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股一掃上周五 (26 日) 重挫陰霾，今 (29) 日在台積電走揚，加上面板雙虎發威，買盤轉進無人機與生技族群，盤中一度漲逾 900 點，站上 45521.63 點與月線，但隨後漲幅收斂，終場漲 428.14 點或 0.96%，收 44999.9 點，無力收復月線，成交量 9975.14 億元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 漲 30 元或 1.28%，收 2370 元，聯發科 (2454-TW) 漲 0.77%，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲勢最為凌厲，大漲逾半根停板。另外，鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 皆小跌，聯電 (2303-TW) 則收平盤。
面板雙虎今天雙雙上攻，群創 (3481-TW) 切入 FOPLP(扇出型面板級封裝)，漲逾 3%，友達 (2409-TW) 則大漲逾半根停板。面板雙虎也帶動元太 (8069-TW) 今天亮燈漲停鎖住 214.5 元。
立法院決議無人機預算案，預算規模可能達 2300 億元，受此一利多消息帶動，無人機族群今天異軍突起，雷虎 (8033-TW)、邑綺 (7402-TW)、中光電 (5371-TW) 紛紛亮燈漲停，漢翔 (2634-TW)、亞航 (2630-TW) 則漲逾半根停板。
生技類股今天表現亮眼，藥華藥 (6446-TW)、禾榮科 (7799-TW) 強攻漲停，泰宗 (4169-TW)、雲象科技 (7803-TW)、保瑞 (6472-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、科妍 (1786-TW) 漲逾半根停板，台康生技 (6589-TW)、台耀 (4746-TW)、國光生 (4142-TW)、美時 (1795-TW) 也都有超過 4% 漲幅。
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