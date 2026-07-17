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盤後速報 - 友華(4120)次交易(20)日除息4元，參考價44.0元

鉅亨網新聞中心

友華(4120-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為44.0元，相較今日收盤價48.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率8.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 48.00 4.0 8.33% 0.0
2025/07/07 56.4 1.0 1.77% 0.0
2024/07/19 50.0 1.0 2.0% 0.0
2022/07/18 34.15 0.85 2.49% 0.0
2021/09/14 40.65 1.5 3.69% 0.0


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