盤後速報 - 友華(4120)次交易(20)日除息4元，參考價44.0元
鉅亨網新聞中心
友華(4120-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為44.0元，相較今日收盤價48.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率8.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|48.00
|4.0
|8.33%
|0.0
|2025/07/07
|56.4
|1.0
|1.77%
|0.0
|2024/07/19
|50.0
|1.0
|2.0%
|0.0
|2022/07/18
|34.15
|0.85
|2.49%
|0.0
|2021/09/14
|40.65
|1.5
|3.69%
|0.0
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